Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Республике Молдова экстренной помощи для борьбы с пандемией COVID-19 на сумму 235 миллионов долларов США.
Миссия МВФ и власти Молдовы достигли соглашения на уровне экспертов о трехлетней программе экономических реформ, которую МВФ поддержит посредством расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF). В рамках программы Республика Молдова получит доступ к финансированию в размере около 558 млн долларов, передает moldpres.md
Опираясь на прогресс, достигнутый в рамках предыдущей программы, новая программа также будет нацелена на продвижение амбициозных институциональных реформ и поддержку экономического восстановления Республики Молдова после преодоления пандемии COVID-19.
С 7 по 24 июля 2020 года миссия МВФ во главе с Рубеном Атояном провела дискуссии с властями Молдовы удаленно из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне по поводу новой экономической программы, поддерживаемой МВФ.
В конце консультаций Рубен Атоян заявил, что "соглашение на уровне экспертов подлежит утверждению со стороны руководства МВФ и Исполнительного совета. Мы ожидаем, что Исполнительный совет МВФ рассмотрит доклад миссии в сентябре, после того как власти Молдовы выполнят ряд предварительных мер, в частности касательно независимости центрального банка, надзора за финансовым сектором и прозрачности в бюджетно-налоговой сфере".
По его словам, новая программа, которая будет поддержана МВФ посредством ECF и EFF, поможет сохранить макроэкономическую стабильность, послужит опорой для политики властей по поддержке восстановления после пандемии коронавируса и активизирует внешнее финансирование со стороны других доноров. Опираясь на прогресс, достигнутый в рамках предыдущей программы, новая программа также будет нацелена на продвижение амбициозных институциональных реформ, направленных на устранение многочисленных уязвимостей в сферах налогово-бюджетного управления, надзора за небанковским финансовым сектором, регулирования рынка, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона.
"Реформа управления Национального банка Молдовы, осуществленная при поддержке МВФ, и результаты деятельности НБМ в ходе предыдущей программы являются важным достижением для Молдовы. Успешная очистка банковского сектора после масштабной банковской кражи - заслуга деятельности НБМ в области банковского надзора. Однозначная приверженность необратимости реформ банковского сектора имеет решающее значение для стабильности финансового сектора. Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему - все это является ключевыми предпосылками для инклюзивного и устойчивого роста. В интересах Молдовы сохранить независимость НБМ, что также является критически важным условием в рамках новой программы, поддерживаемой МВФ", - подчеркнул эксперт МВФ.