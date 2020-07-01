Тигина обыграла ФК Олимп со счетом 1:0. Гол забил Никита Чумаченко.
К слову, в настоящее время Бендерский футбольный клуб «Тигина» ищет спонсоров. Наша команда выступает в Дивизионе А молдавского чемпионата. Прошлый сезон завершили на четвёртой позиции. В этом – одержали победу в стартовом туре, сообщает Госадминистрация города Бендеры.
Сейчас у команды есть трудности с финансированием. У основных спонсоров из-за пандемии меньше возможностей.
«Мы не говорим, что у нас дела совсем плохо. Но хотелось бы лучше. В том числе и для ребят», - рассказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу руководитель клуба Юрий Олейник.
Денег хватает на футболистов и тренерский штаб. Всё остальное на энтузиазме.