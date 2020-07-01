Достаточная опасная магнитная буря ожидается во вторник.
Об этом говорится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, который опубликован на сайте учреждения, передает tass.ru
В сообщении говорится, что настолько мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации. Диденко попросил учесть эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездных мероприятиях.