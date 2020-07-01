Проходит седьмая встреча Вадима Красносельского и Игоря Додона. Она организована на молдавской площадке – в официальной загородной резиденции Президента РМ, расположенной в селе Кондрица. Собеседники здесь уже встречались – в сентябре 2018 года. Начало диалогу на высшем уровне действующих руководителей приднестровского и молдавского государств было положено 4 января 2017 года. Первый – ознакомительно-рабочий – разговор Вадима Красносельского и Игоря Додона состоялся по инициативе приднестровской стороны в Бендерах практически сразу после избрания президентов ПМР и РМ.
В поездке Главу приднестровского государства сопровождают Руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус, заместитель Председателя Правительства ПМР – Министр экономического развития Сергей Оболоник, глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев, Председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва и Советник Президента – Посол по особым поручениям в ранге замминистра иностранных дел ПМР Руслан Слободенюк. Молдавскую сторону, помимо руководителя страны, представляют Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, Генеральный секретарь Администрации Президента РМ Николай Постурусу, Советник Президента РМ по экономическим вопросам Елена Горелова, Президент Национального банка Молдовы Октавиан Армашу, Госсекретарь Минэкономики и инфраструктуры РМ Виталий Тарлев и помощник Советника Президента РМ по вопросам реинтеграции Николай Цвятков, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
После обмена приветствиями руководители делегаций провели традиционный разговор тет-а-тет. Рабочая беседа президентов состоялась в ходе прогулки по территории резиденции. Остальные участники
Открывая основную часть официальной встречи делегаций Приднестровья и Молдовы, Игорь Додон отметил, что рад продолжению диалога на высшем уровне, начатого в 2017 году. По его словам, пандемия коронавируса замедлила ход переговорного процесса. Президент РМ подчеркнул, что ситуация с распространением вируса непроста. Он отметил, что знает о мерах, принимаемых приднестровцами в борьбе с инфекцией, а также заметил, что в Молдове заболеваемость пока высока, но руководство страны прилагает максимум усилий, чтобы противостоять массовому распространению вируса.
Руководитель делегации принимающей стороны обозначил основные вопросы повестки сегодняшней встречи, подчеркнув, что они предварительно согласованы. К обсуждению предложены такие темы, как функционирование временных карантинных постов, телекоммуникации, банковский вопрос, закрытие уголовных дел, запуск троллейбусного маршрута "Бендеры-Варница" и другие.
Вадим Красносельский назвал встречу важной, отметив, что от ее итогов зависит решение вопросов, которые остаются в повестке на протяжении не одного года. Президент ПМР обозначил готовность к диалогу. Он подтвердил, что повестка формировалась совместно. Значимым аспектом Глава приднестровского государства считает участие в дискуссии руководителей экспертных (рабочих) групп, работающих по конкретным направлениям. Такой формат встречи позволит обсудить и детально проработать конкретные вопросы, отметил Вадим Красносельский.
Все участники встречи сошлись во мнении, что повестка по инициативе любой стороны может быть расширена по ходу работы. Руководители призвали к активному обмену мнениями с целью выработки общей консолидированной позиции по каждому пункту переговоров. Сегодняшний диалог и принятые решения лягут в основу дальнейшей работы формата "Постоянного совещания...".