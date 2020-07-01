Китайские туристы временно смогут въезжать в Украину раз в полгода без виз на срок в 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью, сообщает Офис президента во вторник, 28 июля.
Отмечается, что указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма, пишет korrespondent.net
Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан КНР, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.
Ранее Зеленский отменил визы для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия. korrespondent.net