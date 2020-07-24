Пиктографическую «надпись» на древнем лепном сосуде обнаружили археологи Приднестровского государственного университета во время раскопок курганов у села Глиное Слободзейского района.
«Надпись» состоит из нескольких загадочных знаков-символов, нанесенных на стенку глиняного горшка. Как пояснил научный сотрудник НИЛ «Археология» кандидат исторических наук Сергей Разумов, артефакт принадлежит Бабинской культурно-исторической общности, или, как её называли раньше, культуре многоваликовой керамики. Исследователи считают, что эта культура существовала в бронзовом веке, 4100–3650 лет назад, в степях от Прута и Дуная до Волги. Она является частью индоевропейской языковой общности, пишет novostipmr.com.
Глиняный сосуд обнаружили в одном из курганов, в гробнице, где были похоронены женщина и новорожденный ребенок.
Что означает надпись, исследователи пока сказать не могут. Но в том, что это не простой рисунок, а именно система знаков, археологи уверены.
«Это не просто декор или орнаментальное изображение. Видна последовательность знаков. Их могли прочитать только те, кто знал, что они означают. Мы можем лишь предполагать их значение», - отметил Сергей Разумов.
Исследователи считают, что некоторые знаки похожи на изображения змей или колесниц. По их словам, рисуночное письмо широко использовалось в эпоху становления древних цивилизаций, существовавших на территориях таких современных государств, как Египет, Китай, Ирак. Пиктограмма из Глиного свидетельствует, что протописьменность была известна и населению наших степей.
Впрочем, такие находки в Северном Причерноморье большая редкость, отмечают специалисты. В этом регионе науке известны лишь около десятка сосудов с пиктографическими «надписями» эпохи бронзы, состоящими из нескольких знаков. Горшок с надписью из Глиного – вообще первый такой артефакт на территории Северо-Западного Причерноморья. novostipmr.com