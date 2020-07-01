На заседании была утверждена численность избирателей, зарегистрированных на территории Приднестровья по состоянию на 1 июля 2020 года, равная 411 242 человека. Как прокомментировала председатель Центризбиркома, на данные о количестве зарегистрированных избирателей в минувшем полугодии наложил свой отпечаток тот факт, что в апреле-мае 2020 года в связи с действием режима чрезвычайного положения не работали паспортные столы, что вызвало снижение количества впервые зарегистрированных и продливших свою регистрацию граждан, а также граждан, подавших документы на получение гражданства Приднестровской Молдавской Республики, сообщается на сайте ведомства.
29 ноября 2020 года пройдёт Единый день голосования. Дабы облегчить процесс выдвижения кандидатов, ЦИК разработал единые формы документов для кандидатов в депутаты и на выборную должность. Формы будут размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии ПМР в разделе «Кандидатам». Кандидатам необходимо будет скачать их и заполнить, ориентируясь на положения Избирательного кодекса ПМР и подробную Инструкцию о порядке приема и проверки документов кандидатов в депутаты Верховного Совета ПМР, в народные депутаты местных Советов народных депутатов и на должность председателя Совета-главы администрации села, поселка.
20 июля 2020 года состоялось заседание Научно-консультативного Совета при Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики, где на рассмотрение был вынесен проект Инструкции о порядке приема и проверки документов кандидатов в депутаты Верховного Совета ПМР, в народные депутаты местных Советов народных депутатов и на должность председателя Совета-главы администрации села, поселка. Члены НКС при ЦИК ПМР, в том числе представляющие научное и экспертное сообщество России, изучив направленный проект Инструкции, в целом одобрили представленный проект и порекомендовали утвердить его решением ЦИК ПМР. Данная Инструкция была единогласно одобрена. Она содержит подробное руководство по приёму документов и действию избирательной комиссии в случае выявления недостатков в документах кандидатов на каждом этапе их представления.
Например, на первом этапе приёма документов кандидатов в избирательные комиссии уполномоченный член комиссии составляет в двух экземплярах акт, где отражены все представленные кандидатом документы, которые в соответствии с законом необходимы для уведомления избиркома о выдвижении. С момента представления необходимых документов согласно ст. 51 Избирательного кодекса ПМР комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, что позволяет ему перейти к следующему этапу – сбору подписей. Если кандидат представит неполный пакет документов для выдвижения, ему будет отказано в приёме документов и выдан соответствующий акт, в котором будут перечислены недостающие документы, что позволит кандидату оперативно устранить недочеты и вновь подать документы о выдвижении.
Елена Городецкая подчеркнула: «Для кандидатов в сельские, поселковые Советы народных депутатов не нужно предоставлять сведения об имуществе, соответственно, комиссиям не нужно их проверять. Для всех остальных кандидатов и для кандидатов на должность председателя Совета-главы администрации села, посёлка эта необходимость сохраняется».
Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными министерствами провела работу по цифровизации отдельных этапов избирательного процесса. Теперь районные, городские территориальные избирательные комиссии и окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва для проверки достоверности сведений и документов, представленных кандидатом для выдвижения и регистрации, будут направлять в уполномоченные органы представления в формате электронного документа и таким же образом получать ответ. Члену комиссии достаточно будет ввести персональные данные кандидата, подписать электронной цифровой подписью запрос и отправить его в министерство и ведомство, не выходя из помещения комиссии. Такой формат, пришедший на смену оформлению до десяти запросов на каждого кандидата и необходимости для члена избиркома дважды обойти все ведомства по каждому кандидату, обеспечит более оперативное проведение проверки документов кандидатов и высвобождение времени для работы избирательной комиссии.
Говорили сегодня и о мерах по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией в окружных и территориальных избирательных комиссиях. Члены комиссий, которые уполномочены соответствующей избирательной комиссией на прием документов от кандидатов, будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами. Не позднее 31 августа 2020 года будет проведено тестирование членов ТИК и ОИК на выявление вируса COVID-19. В период представления документов кандидатами, в помещении избирательной комиссии будет обеспечиваться соблюдение санитарной дистанции, дезинфекция рук, использование средств индивидуальной защиты.
В ходе заседания был утвержден список лиц, представленных к награждению государственными наградами Приднестровья и ведомственными наградами ЦИК ПМР к 30-летию избирательной системы Приднестровской Молдавской Республики, которое предстоит 11 сентября 2020 года. cikpmr.com