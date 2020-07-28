К 1 августа газопровод из румынского Яссы в молдавский Кишинев введут в эксплуатацию. Об этом премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил в интервью «Радио Свобода». Глава правительства, правда, заметил, что покупать газ в Румынии будут только в том случае, если он будет дешевле российских поставок.
«Газопровод Яссы-Кишинев будет введен в эксплуатацию с 31 июля, в этом нас уверяют наши коллеги из Румынии. Так что технически это уже будет работать», — сказал Ион Кику. По его словам, у Молдавии впервые появится реальная альтернатива для снабжения страны природным газом, пишет eadaily.com.
В прошлом году «Газпром» поставил в Молдавию 2,9 млрд кубометров газа, а газопровод из Румынии протяженностью 165 километров рассчитан на около 1,5 млрд кубометров. Поэтому Ион Кику признал, что мощности газопровода из Яссы недостаточно для снабжения всей страны. «Но 1 января мы пережили несколько раз кризис, когда два партнера наши не поняли друг друга и у нас не было газа. Вот для таких случаев этот газопровод будет много значить, много», — заметил молдавский премьер-министр.
Ион Кику при этом заметил, что технически магистраль будет заполнена газом, но закупки топлива «Молдовагазом» в Румынии будут зависеть от цен. «Если это будет дешевле, то, конечно, „Молдовагаз“ будет покупать оттуда, если это будет дороже и будет достаточно поставок от другого поставщика, то компания будет закупать из других источников».
И сравнивать цены по контрактам и на европейских хабах некорректно, заметил премьер-министр Молдовы. В декабре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт еще на год. Молдавия покупает российский газ по формуле цены, которая привязана к стоимости нефти с временным лагом в 9 месяцев. И в краткосрочной перспективе Молдавии действительно было бы выгоднее покупать газ в Европе. «Мы в настоящее время ведем переговоры с „Газпромом“. С начала года газ импортировался по цене $ 176 за тысячу кубометров, а с 1 апреля цена стала меньше еще на $ 10−15», — говорил в марте президент Молдавии Игорь Додон, передавало агентство «Инфотаг» со ссылкой на журнал «Банки & Финансы» — Profit. Однако в среднесрочной перспективе Молдавия выигрывает от российского газа. По данным молдавского президента, в июле газ поставляется уже по $ 135 за тысячу кубометров с учетом доставки и налогов. К четвертому кварталу этого года же российский газ подешевеет для Молдовы до $ 100.
Румыния по такой цене вряд ли сможет предложить газ Молдавии. С одной стороны, страна не является экспортером газа, так как собственная добыча покрывает 90% потребления страны. С другой, румынские компании смогут предложить Молдавии тот же вариант, что и европейские трейдеры Украине — перепродажу в основном российского газа с учетом маржи и расходов на транспортировку. eadaily.com