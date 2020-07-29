Ввод российского контингента Миротворческих сил на территорию Приднестровья явился важнейшим фактором международного признания нашей республики стороной политического конфликта, а не зоной региональной нестабильности.
Так, 21 июля 1992 года в Москве президентами Российской Федерации и Республики Молдова было подписано межгосударственное Соглашение, которое позволило ввести в зону вооруженного конфликта разъединительные войска между воюющими сторонами по линиям их соприкосновения и образовать миротворческий механизм, который успешно осуществляется уже на протяжении 28 лет и является примером единственной в мире бескровной миротворческой операции, пишет пресс-служба Министерства обороны ПМР.
Структура Миротворческих сил была нетипичной для международной операции подобного рода. Ранее вооруженные формирования самих конфликтующих сторон не включались в состав Миротворческих сил. Первоначально в них вошли пять батальонов от России, три батальона от Молдовы и два батальона от Приднестровья.
На протяжении 28 лет мир и стабильность в республике поддерживают Совместные миротворческие силы, которые состоят из воинских контингентов России, Молдовы и Приднестровья. Миротворцы в Приднестровье несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах. Они расположены на ключевых участках Зоны безопасности, которая протянулась на 225 км вдоль Днестра.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обратился с поздравлением по случаю 28-й годовщины ввода воинского контингента Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье:
«Уважаемые приднестровцы! Уважаемые военнослужащие Миротворческих сил Российской Федерации!
29 июля 1992 года на военном аэродроме в Тирасполе высадились военнослужащие Российской Федерации. Был положен конец агрессии Республики Молдова против приднестровского народа. Началась миротворческая операция, за время функционирования которой мир и стабильность прочно установились на берегах Днестра, а Российская Федерация стала гарантом безопасности во всем регионе. 28 лет самой успешной в истории миротворчества миссии наглядно доказывают ее высокую эффективность, безальтернативность установившегося формата миротворческой операции.
В Приднестровье с уважением и огромной благодарностью относятся к деятельности российских миротворцев. 25 лет назад на республиканском референдуме приднестровцы высказались за сохранение российского военного присутствия на Днестре. Результаты референдума отразили историческую справедливость, ведь будучи страной-освободительницей территории Приднестровья в 1792 году и став государством-миротворцем в регионе спустя 200 лет, Россия была и остается для приднестровцев державой-защитницей. Глубоко убежден, что определяющая роль России в вопросах поддержания спокойствия и стабильности является залогом мирного урегулирования молдо-приднестровских отношений.
Уважаемые представители воинского контингента Миротворческих сил Российской Федерации! Благодарю вас за службу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!».
В день ввода российских миротворцев в республике возложили цветы к памятникам миротворцам.
Глава приднестровского государства опустил гвоздики к подножию Арки Мира «Блаженны миротворцы», установленной в 2017 году между Тирасполем и Бендерами. Считается, что сквозь крылья, увенчанные православным крестом, проходит дорога мира, а колокол, расположенный внутри арки, символизирует течение времени. О том, что время не властно над памятью благодарных приднестровцев говорил сегодня Вадим Красносельский. По его словам, уникальная миротворческая операция, действующая на берегах Днестра, за 28 лет не утратила актуальности и ценности, и по сей день российское военное присутствие остается базовой составляющей миротворчества в Приднестровье, особенность которого заключается в том, что в состав МС входят представители сторон конфликта. Важнейшим итогом Президент ПМР считает сохранение мира. Рассуждения о том, что операция должна быть свернута либо переформатирована, Вадим Красносельский считает надуманными и неуместными. Проблема остается, приднестровско-молдавский вопрос по-прежнему открыт, потому о выводе российских миротворческих сил не может идти и речи, считает Вадим Красносельский.
Президент выразил благодарность всем миротворцам, задействованным в миссии по сохранению мира на берегах Днестра, а также руководителю российского государства и главе Минобороны РФ за поддержку миротворческой операции. Вадим Красносельский уверен, что избранная дорога – дорога мира – единственно верный путь, и Приднестровье с него не свернет.
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА МИР!
В 28-ю годовщину ввода Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье военнослужащим, чье дело – сохранение мира и стабильности, вручили государственные награды.
Традиционные мероприятия состоялись в Бендерах, где 28 лет назад было остановлено кровопролитие. У памятника миротворцам состоялись митинг и возложение цветов. Государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики военнослужащих Миротворческих сил РФ и ПМР награждали у монумента и на территории штаба Совместных миротворческих сил.
Министр обороны генерал-майор Олег Обручков также вручил орден Почета сопредседателю Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олегу Белякову. Указ о награждении подписал Президент Вадим Красносельский.
Как отметил в интервью журналистам министр обороны Приднестровской Молдавской Республики, военнослужащие-миротворцы всемерно поддерживаются народом Приднестровья: «Комплектованию Миротворческих сил мы уделяем особое внимание, для этого призываются наиболее подготовленные, и, считаю, наиболее достойные для такой службы люди, наши граждане, которые выполняют свой долг в полном объеме в любую погоду и в любое время суток. Благодаря этому выполняется благородная миссия».
«Воспоминания очень дороги. С вводом Миротворческих сил прекратилась война. Мой отец вернулся живым и здоровым домой», – отметил, отвечая на вопрос о своих воспоминаниях об этом дне, генерал-майор Олег Обручков.
Напомним, по инициативе России 21 июля 1992 года было подписано «Соглашение о принципах мирного урегулирования…», а 27 июля создана Объединенная контрольная комиссия, которая незамедлительно начала процедуру ввода миротворческих сил в Зону безопасности. Миротворческая миссия на берегах Днестра за 28 лет подтвердила свою эффективность и уникальность в мире.