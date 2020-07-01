Госавтоинспекторы продолжают пристально наблюдать за участниками дорожного движения. С 24 июля особое внимание – велосипедистам. В Тирасполе продолжаются профилактические рейды.
Так, за 5 дней к административной ответственности было привлечено 20 нарушителей ПДД, один из которых управлял двухколёсным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники ГАИ напоминают: за несоблюдение правил дорожного движения велосипедистов ждёт админответственность по ст.12.31 п.2 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает – вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере 92 рублей ПМР. За нарушение ПДД в состоянии опьянения штраф возрастёт до 276 рублей ПМР (ст.12.31 п.3 КоАП ПМР), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Чтобы безопасно чувствовать себя на дороге, велосипедистам необходимо:
- постоянно проверять исправность тормозов, оборудовать транспорт звуковым сигналом, фонарём; - использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметным на дороге; - передвигаться по правому краю проезжей части (только в один ряд).
Дети и подростки в возрасте от 7до 14 лет должны осуществлять движение на двухколёсном транспортном средстве только по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Велосипедистам запрещается:
- управлять в состоянии опьянения; - пересекать проезжую часть на велосипеде по пешеходным переходам (необходимо идти через дорогу, велосипед катить рядом!); - ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (кроме случаев, когда необходимо подать предупредительный сигнал рукой о манёвре); - перевозить пассажиров (кроме ребёнка до 7 лет на специальном сидении); - подъезжать близко к транспорту, движущемуся впереди; - цепляться за любое транспортное средство; - перевозить негабаритный груз, мешающий управлению или выступающий более чем на 0,5 м по длине и ширине. mvdpmr.org