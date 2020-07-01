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Велосипедисты на контроле. Что нужно знать

Велосипедисты на контроле. Что нужно знать

Госавтоинспекторы продолжают пристально наблюдать за участниками дорожного движения. С 24 июля особое внимание – велосипедистам. В Тирасполе продолжаются профилактические рейды.

Так, за 5 дней к административной ответственности было привлечено 20 нарушителей ПДД, один из которых управлял двухколёсным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ напоминают: за несоблюдение правил дорожного движения велосипедистов ждёт админответственность по ст.12.31 п.2 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает – вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере 92 рублей ПМР. За нарушение ПДД в состоянии опьянения штраф возрастёт до 276 рублей ПМР (ст.12.31 п.3 КоАП ПМР), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Чтобы безопасно чувствовать себя на дороге, велосипедистам необходимо:

- постоянно проверять исправность тормозов, оборудовать транспорт звуковым сигналом, фонарём;
- использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметным на дороге;
- передвигаться по правому краю проезжей части (только в один ряд).

Дети и подростки в возрасте от 7до 14 лет должны осуществлять движение на двухколёсном транспортном средстве только по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Велосипедистам запрещается:

- управлять в состоянии опьянения;
- пересекать проезжую часть на велосипеде по пешеходным переходам (необходимо идти через дорогу, велосипед катить рядом!);
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (кроме случаев, когда необходимо подать предупредительный сигнал рукой о манёвре);
- перевозить пассажиров (кроме ребёнка до 7 лет на специальном сидении);
- подъезжать близко к транспорту, движущемуся впереди;
- цепляться за любое транспортное средство;
- перевозить негабаритный груз, мешающий управлению или выступающий более чем на 0,5 м по длине и ширине.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:28
  • DTV
  • Просмотров: 30
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