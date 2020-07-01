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В школы подведут оптоволокно

В школы подведут оптоволокно

В течение этого месяца специальная комиссия обследовала образовательные учреждения республики на предмет проведения оптоволоконной сети. В работе были задействованы руководители городов и районов, УНО, мастера «ЕРЭС» и «Интерднестркома». Специалисты проанализировали ситуацию и уже в августе школы оборудуют качественным интернетом. Такую задачу ранее поставил Премьер Александр Мартынов, сообщает пресс-служба Правительства.

Напомним, это один из шагов по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Если эпидемиологическая обстановка в стране будет в норме, то с сентября дети сядут за парты. В противном случае ребят снова ожидает онлайн-обучение. Они будут получать знания из дома, в то время как учителя будут вести уроки со своих рабочих мест. Именно по этой причине школам необходимо высокоскоростное интернет-соединение. В тех учебных заведениях, где существуют проблемы с техникой, закупят компьютеры (всего порядка 2 тысяч по всей республике).
gov-pmr.org
  • Вчера, 20:44
  • DTV
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