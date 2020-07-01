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В июне объём денежных переводов достиг максимума за последние 6 лет

В июне объём денежных переводов достиг максимума за последние 6 лет

Приднестровский республиканский банк представил динамику денежных переводов за 6 месяцев 2020 года. Всего за январь-июнь 2020 года приднестровским переводополучателям адресовали 53,14 млн долл. В сопоставимом периоде 2019 года – 48,39 млн долл., сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-релиз ПРБ.

Больше всего денежных переводов в течение полугодия приднестровцы получили из России – 30,3 млн долл., что составило 57,1% от общего числа данных денежных операций. На втором месте Израиль – 4,6 млн долл. (8,7%), далее США – 2,6 млн долл. (4,8%), Германия – 2,5 млн долл. (4,6%), Италия – 2,4 млн долл. (4,4%). Всего было получено более 53 млн долл.

При этом сами жители республики чаще всего отправляли деньги в Россию – 47,3% (7,7 млн долл.), Украину – 26,1% (4,3 млн долл.), США – 10,5% (1,7 млн долл.), Турцию – 3,8% (619 тыс. долл.) и Молдову – 2,8% (459 тыс. долл.). Всего приднестровцы за полгода отправили более 16 млн долл.

В ПРБ отмечают, что количество денежных переводов в июне увеличилось в связи с ограничениями на въезд и выезд в Приднестровье. Месячный объём данных операций достиг максимального уровня по итогам последних шести лет.

В течение июня из-за рубежа по системам международных денежных переводов перечислено 12,3 млн долл. Это на 2,75 млн долл. (28,8%) больше майского значения и на 3,72 млн долл. (43,4%) превышает сумму средств, поступивших в республику в июне прошлого года.

Основной поток денежных перечислений в июне зарегистрирован из стран СНГ – 7,78 млн долл., или 63,2% от общего объёма частных трансфертов. Поступления из стран Европейского союза составили 2,22 млн долл., или 18%. Из остальных стран (кроме стран СНГ и ЕС) – 2,3 млн долл., или 18,7%.

В июне контрагентами приднестровцев по денежным переводам выступили 89 государств. Среди десяти основных стран Россия (56,6% от общей суммы входящих переводов), Израиль (8,8%), США (4,8%), Италия (4,7%), Германия (4,4%), Украина (3,6%), Польша (1,8%), Молдова (91,7%), Великобритания (1,6%) и Турция (1,4%).

По итогам отчётного месяца основной валютой денежных переводов в республику являлись доллары США: в общем объёме поступивших средств их доля составила 52,3%. Трансферты, осуществлённые в российских рублях, заняли 26,6%, в евровалюте – 20,7%. Доля операций в молдавских леях была минимальна – 0,3%.

Объём денежных переводов, отправленных физическими лицами из Приднестровья, в июне 2020 года зафиксирован в размере 3,84 млн долл. Это на 58,9% больше значения предыдущего месяца. В целом за январь-июнь 2020 года денежные перечисления физлиц в пользу иностранных получателей составили 16,28 млн долл., годом ранее этот показатель был на уровне 14,21 млн долл. Больше всего переводов приднестровцы выслали в страны СНГ – 88,7% от общего объёма отправленных средств. В страны Евросоюза – 2,4%, а в другие государства – 8,9%.

В июне своё безусловное лидерство укрепил доллар США: в названной валюте было номинировано 76,7% общей суммы всех переводов за пределы ПМР. Долевое представление российского рубля оценивалось в 11,3%, евро – 12%.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:53
  • DTV
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