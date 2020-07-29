Dnestr.TV

 
0

Белоруссия усиливает прикрытие госграниц и меры безопасности

Белоруссия усиливает прикрытие госграниц и меры безопасности

По итогам совещания президента Белоруссии Александра Лукашенко с Совбезом было решено усилить оперативное прикрытие государственных границ и повысить меры безопасности перед выборами в стране, передает «БелТА».

По словам госсекретаря Совбеза республики Андрея Равкова, Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграниц, в том числе и с Россией, для изучения обстановки и отслеживания людей, пересекающих госграницу, передает gazeta.ru

Также Лукашенко потребовал усилить меры безопасности перед выборами после инцидента с задержанием членов ЧВК «Вагнера», уточнил Равков.

«Это связано в первую очередь с сегодняшним изменением обстановки, когда в утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека — лица российского гражданства», — пояснил госсекретарь Совбеза.

Он охарактеризовал ситуацию, как «очень неприятный факт», который не подтвержден Российской Федерацией.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным белорусской стороны, все они являются гражданами РФ.

gazeta.ru
  • Сегодня, 05:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Шесть человек привлечены к ответственности. В Рыбницком ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Шесть человек привлечены к ответственности. В Рыбницком ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна