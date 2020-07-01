Состоялось первое заседание межведомственной комиссии по разработке нормативно-правовой базы в сфере фармацевтической деятельности. В состав комиссии вошли представители Минздрава, Минэкономразвития, Верховного Совета, Центра по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции, а также аптечных сетей.
"Наша задача - пересмотреть действующий порядок, чтобы он соответствовал государственной политике, был удобным для поставщиков и обеспечивал охрану здоровья наших граждан", - отметила министр здравоохранения Кристина Албул.
В рамках встречи уделили внимание вопросам регистрации и сертификации лекарственных средств. Было отмечено, что в действующем законодательстве нужно конкретизировать понятия "лекарственное средство" и "изделия медицинского назначения", потому что разночтения в этом вопросе оборачиваются задержками на таможне. К тому же, предложено прописать позиции по изделиям медназначения, которые можно ввозить без предоставления сертификата, передает пресс-служба ведомства.
Современные реалии требуют ухода от мокрых печатей и бумажных документов, - считают поставщики. Целесообразно вводить электронную подпись и оборот разрешительных актов в цифровом формате. При этом, нужно представить четкий перечень документов, которые будут обязательными при завозе лекарств.
Формат работы комиссии решено построить следующим образом - тема каждой встречи будет анонсироваться заранее, свои предложения фармкампании будут направлять в Минздрав. Заседания планируется проводить 1-2 раза в неделю. minzdrav.gospmr.org