Dnestr.TV

 
0

Началась работа по совершенствованию нормативной базы в области фармдеятельности

Началась работа по совершенствованию нормативной базы в области фармдеятельности

Состоялось первое заседание межведомственной комиссии по разработке нормативно-правовой базы в сфере фармацевтической деятельности. В состав комиссии вошли представители Минздрава, Минэкономразвития, Верховного Совета, Центра по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции, а также аптечных сетей.

"Наша задача - пересмотреть действующий порядок, чтобы он соответствовал государственной политике, был удобным для поставщиков и обеспечивал охрану здоровья наших граждан", - отметила министр здравоохранения Кристина Албул.

В рамках встречи уделили внимание вопросам регистрации и сертификации лекарственных средств. Было отмечено, что в действующем законодательстве нужно конкретизировать понятия "лекарственное средство" и "изделия медицинского назначения", потому что разночтения в этом вопросе оборачиваются задержками на таможне. К тому же, предложено прописать позиции по изделиям медназначения, которые можно ввозить без предоставления сертификата, передает пресс-служба ведомства.

Современные реалии требуют ухода от мокрых печатей и бумажных документов, - считают поставщики. Целесообразно вводить электронную подпись и оборот разрешительных актов в цифровом формате. При этом, нужно представить четкий перечень документов, которые будут обязательными при завозе лекарств.

Формат работы комиссии решено построить следующим образом - тема каждой встречи будет анонсироваться заранее, свои предложения фармкампании будут направлять в Минздрав. Заседания планируется проводить 1-2 раза в неделю.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 05:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Шесть человек привлечены к ответственности. В Рыбницком ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Шесть человек привлечены к ответственности. В Рыбницком ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна