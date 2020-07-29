Финансовые возможности, которыми могут воспользоваться инвесторы в свободных экономических зонах, индустриальных парках и 16 многофункциональных промышленных платформах, а также строительство в стране завода по производству теплоизоляционных материалов - таковы темы сегодняшней дискуссии, состоявшейся между министром экономики и инфраструктуры РМ Сергеем Рэйляном и представителями российской компании "Penoplex", передает МОЛДПРЕС.
Молдавский министр отметил, что один из главных приоритетов правительства - привлечение иностранных инвестиций и создание привлекательного делового климата для инвесторов. «Иностранные инвестиции имеют стратегическое значение для развития экономики и открытия новых рабочих мест, особенно в период после пандемического кризиса и восстановления экономики. Мы призываем вас принять участие в тендерах, связанных с инфраструктурными проектами, которые проходят в нашей стране, и в деятельности свободных экономических зон, индустриальных парков», - сказал Сергей Райлян.
В свою очередь, заместитель генерального директора "Penoplex" Юрий Чатаев отметил, что он проанализировал предлагаемые нашей страной инвестиционные возможности, компания готова запустить проекты, которые будут способствовать экономическому росту Республики Молдова. В этой связи бизнесмен выразил намерение построить в нашей стране завод по производству строительных и отделочных материалов на основе полимеров.
«Строительство нового завода в Республике Молдова должно быть завершено в 2021 году. Для начала мы намерены создать 120 рабочих мест, причем большая часть производственного процесса автоматизирована с использованием передового итальянского или немецкого оборудования. Мы проведем обучение 30 инженеров, остальные сотрудники не нуждаются в специализированном обучении», - сказал российский предприниматель.
"Penoplex" занимает лидирующие позиции на российском рынке теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола (XPS) и является одним из крупнейших производителей на рынке теплоизоляции РФ. Выпускаемая продукция продается во всех регионах России, странах СНГ и Европы.
В настоящее время в Республике Молдова работают около 970 предприятий с российским капиталом, инвестиции в уставный капитал составляют 1 063,2 млн леев, что ставит Россию на 6-е месте в рейтинге инвестиционных партнеров по величине инвестированного капитала. moldpres.md