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Трамп рассказал, что погубило СССР

Трамп рассказал, что погубило СССР

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами рассказал, что, по его мнению, привело к распаду СССР, передает «Интерфакс».

По версии американского политика, Советский Союз якобы погубила неудачная война в Афганистане: советские власти потеряли в ней колоссальное количество денег и человеческих жизней, передает gazeta.ru
«Если задумаетесь о России, то поймете, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана», — заявил Трамп.

Именно поэтому президент засомневался в том, что РФ могла сотрудничать с террористическим движением «Талибан» (организация запрещена в России)и передавать деньги за нападения на военных США.

«Так что я не знаю, зачем им делать это (платить талибам. — «Газета.Ru»), — подытожил Трамп.
gazeta.ru
  • Сегодня, 05:55
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