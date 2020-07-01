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Специальный представитель ОБСЕ приветствует встречу между президентом Молдовы и лидером Приднестровья и надеется на дальнейший «конструктивный, ориентированный на перспективу диалог»

Специальный представитель ОБСЕ приветствует встречу между президентом Молдовы и лидером Приднестровья и надеется на дальнейший «конструктивный, ориентированный на перспективу диалог»

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ от Албании по процессу приднестровского урегулирования посол Томас Майер-Хартинг приветствовал встречу в Кондрице между президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

«Отрадно, что эта встреча состоялась и что стороны сосредоточили внимание на вопросах, имеющих особое значение для благополучия людей, живущих на обоих берегах реки, таких как свобода передвижения, интеграция телекоммуникационных сетей, улучшение внутреннего взаимодействия в сфере банковских услуг и создание новой троллейбусной линии между Бендерами, Варницей и Северным районом», - заявил сегодня в Вене спецпредставитель. «Я надеюсь, что эта встреча подготовит почву для дальнейшего конструктивного и перспективного диалога между сторонами и приведет к конкретным результатам и взаимоприемлемым решениям в предстоящие месяцы», - добавил он.

«Я уверен, что все усилия, которые улучшают жизнь людей на обоих берегах, могут рассчитывать на полную поддержку международного сообщества, в частности посредников и наблюдателей, участвующих в переговорах в формате «5+2». Со своей стороны, албанское председательство в ОБСЕ, а также Миссия ОБСЕ в Молдове под руководством Клауса Нойкирха будут и дальше оставаться полностью вовлеченными в этот процесс», - заключил Майер-Хартинг.
osce.org
  • Сегодня, 06:01
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