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На заседании Оперштаба при Президенте обсудили подготовку к началу учебного года в условиях пандемии

На заседании Оперштаба при Президенте обсудили подготовку к началу учебного года в условиях пандемии

Открывая рабочую дискуссию на тему подготовки к началу учебного года, Вадим Красносельский отметил, что до его наступления остался месяц. До конца лета необходимо возобновить деятельность дошкольных образовательных учреждений с тем, чтобы разумно распределить нагрузку, нацелил Президент. Он напомнил, что в республике порядка полутора сотен средних общеобразовательных школ. К 1 сентября предстоит протестировать на COVID-19 весь персонал. Речь идёт о 10000 сотрудников сферы просвещения. Тесты должны быть проведены не ранее, чем за три дня до выхода учителей на работу. Главам госадминистраций поручено разработать четкий график, подготовить медработников и организовать экспресс-тестирование непосредственно в каждой школе. Вадим Красносельский остановился и на том, что массовое тестирование сотрудников образовательной сферы, безусловно, увеличит выявляемость носителей вируса. В этой связи в состоянии повышенной готовности к увеличению числа пациентов в конце августа-начале сентября должны быть коронавирусные госпитали, подчеркнул Президент, сообщает пресс-служба главы государства.

Что касается организации образовательного процесса в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, то механизм должен быть разработан к 10 августа. Минпросу предстоит подготовить четкую схему расположения школ по всей республике с указанием уровня их укомплектованности и технического обеспечения. Это необходимо для четкого понимания возможности организации в каждом учебном заведении комбинированной системы обучения, которая будет включать учебу как в условиях школьного стационара, так и дистанционное проведение уроков. Школы предстоит условно разделить на три категории – в зависимости от количества учеников. Малокомплектные продолжат вести образовательный процесс в традиционном режиме, так как смогут обеспечить размещение учащихся в классах на безопасном расстоянии друг от друга. Школы, количество учеников которых исчисляется несколькими сотнями или даже превышает тысячу человек, предложено перевести на трехсменную работу: I смена – начальные классы, II – с 5 по 8, III – 9-11. Количество уроков, проводимых ежедневно на площадке учебного заведения, будет минимизировано. Вероятно, сократят и продолжительность учебного часа. Предполагается, что в условиях прямого контакта с учителем будут проходить уроки математики (алгебры и геометрии), родного языка, физики и химии (вопрос обсуждается). Остальные дисциплины предлагается преподавать дистанционно. Ежедневное расписание уроков должно учитывать обе формы процесса обучения, подчеркнул Вадим Красносельский. Школы, укомплектованность учениками которых отнесут к категории средних, смогут организовать учебу не в три, а в две смены.

Министерству просвещения совместно с санэпидемслужбой поручено прописать четкий регламент организации учебного процесса по обозначенному принципу не только для школ, но и для среднетехнических и высших учебных заведений. Вынужденное переформатирование деятельности сферы просвещения потребует серьезных государственных расходов. Для школ предстоит приобрети порядка 2000 компьютеров и провести оптоволоконные сети для обеспечения учебных заведений интернетом. Кроме того, в образовательных учреждениях будут установлены обеззараживающие лампы. Правительство уже работает в данном направлении, отметил в ходе совещания Президент.

Не осталась без внимания тема предстоящего праздника Первого звонка. Решено, что в торжественных линейках в этом году примут участие ученики только первых и выпускных классов.

president.gospmr.org
  • Сегодня, 11:54
  • DTV
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