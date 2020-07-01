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Газпром считает долг своей дочерней компании долгом всей страны

Газпром считает долг своей дочерней компании долгом всей страны

Российский газовый гигант Газпром опровергает заверения руководства своей дочерней компании АО Молдовагаз о том, что долг свыше 7,5 миллиардов долларов не является долгом Молдовы.

Газпром считает долг своей дочерней компании долгом всей страны

Несмотря на заверения правления АО "Молдовагаз" о том, что молдавские потребители не несут на себе ответственность за неоплаченный в Приднестровье газ, а также о том, что "долг является долгом компании", "Газпром" совершенно иначе расценивает ситуацию, передает omg.md.

На это указывается в последнем ежеквартальном Отчете "Газпрома" за I квартал 2020 года.

В частности, "Газпром" считает долгом Республики Молдова созданный в размере около 7 миллиардов долларов долг за поставки газа в Приднестровье.

"В 2011 -2019 гг. из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Республики Молдова", - отмечается в Отчете "Газпрома".

Проблема неуплаты за поставляемый газ Приднестровье стала предметом скандала в обществе после того, как стало известно, что представитель Правительства Молдовы в АО "Молдовагаз" утверждает обязательство оплаты этой компанией за поставляемый в Приднестровье газ.

Об этом стало известно после проведения 24 июля Общего собрания акционеров АО "Молдовагаз", на котором представитель Правительства Молдовы 97% голосующих акций утвердил эту сделку в ущерб национальным интересам Молдовы, обязав АО "Молдовагаз" оплачивать долги Приднестровья за потребленный газ.

Правительственный чиновник (начальник управления в Минэкономики Кэлин Негурэ) принял это решение в условиях, когда согласно последнему Отчету АО "Молдовагаз", только в 2019 году Приднестровье увеличило долг за потребленный газ на 411,8 миллионов долларов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года, долг Приднестровья перед АО "Молдовагаз" составил 6 миллиардов 819 миллионов 700 тысяч долларов.

Общий же долг АО "Молдовагаз", который "Газпром" считает "дебиторской задолженностью Республики Молдова" составил 7 млрд 551 млн 500 тыс. долларов.
omg.md
  • Вчера, 17:45
  • DTV
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