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В Тирасполе избран новый состав Общественного совета

В Тирасполе избран новый состав Общественного совета

В Тирасполе состоялось заседание Общественного совета Тирасполя. Напомним, что эта организация избирается сроком на три года, и сейчас настал момент выборов нового состава и председателя Общественного совета г. Тирасполя.

Нынешнее заседание подытожило проделанную работу и выбрало новый состав организации, насчитывающий 15 человек. Теперь, в течение трёх лет, им предстоит быть связующим звеном между руководством Тирасполя и его населением, держать руку на пульсе города, выносить на обсуждение его нужды, проблемы, задачи и помогать их решению, сообщается на сайте Госадминистрации города Тирасполь.

Повестка заседания включала несколько пунктов. Председатель Общественного совета г. Тирасполя Николай Горобец в своём докладе подробно рассказал о проделанной работе возглавляемой им организации с 2017 по 2020 год. В фокусе внимания общественников оказывалось буквально всё: проблемы и нужды инвалидов, сфера жилищно-коммунального хозяйства, экология и благоустройство нашего города, будущее Днестра, как главной водной артерии региона, проблемы граждан из категории социально уязвимых, патриотическое воспитание нашей молодёжи, нужды ветеранов Великой Отечественной войны, защитников Приднестровья, воинов-интернационалистов, реформа здравоохранения и многое другое. Конечно, пандемия короновируса сказалась, в том числе и на работе Общественного совета г. Тирасполя, но и в этот сложный период общественники вносили свою лепту в общую борьбу с инфекцией, каждый на своём участке работы.

Председатель столичного горсовета Альбина Иванова и заместитель главы города по социальным вопросам Мария Пащенко выразили огромную благодарность общественникам за их неравнодушие, активность, принципиальность, неуспокоенность по отношению к проблемам Тирасполя и тираспольчан. Они пожелали новому составу Общественного совета брать пример с предыдущего. Присутствующие на заседании депутаты Верховного Совета ПМР и представители министерств также отметили продуктивность работы Общественного совета столицы и поблагодарили его за это.

Членов предыдущего состава организации поблагодарили, а также наградили благодарственными письмами и почётными грамотами руководства столицы, многим вручили медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне» и «100 лет Тираспольскому городскому Совету».

Итак, новый состав Общественного совета г. Тирасполя избран и в ближайшее время готов провести своё первое заседание. На нём также будет выбран новый председатель данной организации.

Геннадий ГАЛКИН, tirasadmin.org
  • Вчера, 17:53
  • DTV
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