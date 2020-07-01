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В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против главы ФИФА

В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против главы ФИФА

Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Инфантино обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями. Инфантино был замечен за тайными переговорами с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, когда швейцарская прокуратура во главе с Лаубером вела дело о коррупционном скандале в ФИФА в 2015 году, передает tass.ru

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции.

Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

В июне 2020 года Лаубер подал в отставку. Отмечается, что во время встреч с Инфантино в офисе Лаубера проводились обыски из-за подозрений в коррупции, а к обоим чиновникам были приставлены люди, которые следили за их перемещениями.

Помимо Инфантино, уголовное дело открыто в отношении Арнольда Ринальдо, бывшего прокурора кантона Вале, которому Инфантино, предположительно, присылал билеты на крупные матчи в обмен на информацию из прокуратуры. Также он обвиняется в том, что организовал для Инфантино встречу с Лаубером. Комитет по этике ФИФА в связи с открытым в отношении Инфантино расследованием может временно отстранить президента от должности на 90 дней.
tass.ru
  • Вчера, 17:56
  • DTV
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