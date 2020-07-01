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В Минздраве обсуждают внедрение электронных больничных

В Минздраве обсуждают внедрение электронных больничных

Пилотный проект по выдаче электронных листов о нетрудоспособности планируют внедрить уже в этом году. Это еще одна мера недопущения распространения коронавирусной инфекции. Приказ разработан и повторно отправлен на согласование в ведомства.

Для детального обсуждения всех нюансов на площадке Минздрава состоялось совещание министра здравоохранения Кристины Албул совместно с профильными специалистами ведомства, сотрудниками Единого фонда социального страхования и директором ГУП «Центр информационных технологий» Николаем Пекельняком. Участники встречи затронули основные вопросы – создание программного обеспечения, техническое сопровождение всей электронной базы, оформление и подлинность больничного листа и т.д., передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отметила Глава Минздрава, обсуждаемый продукт – это шаг в сторону цифровизации здравоохранения, предусмотренной Концепцией развития отрасли. В будущем планируется создать единую медицинскую сеть с историями болезни и лечения пациентов, но для начала нужно реализовать механизм, который избавит от необходимости лишний раз посещать поликлинику. Так, предполагается, что листок о нетрудоспособности, закрепленный электронной подписью лечащего врача, будет направляться пациентам дистанционно.

Для внедрения данного проекта нужны особые технические условия и кадровые ресурсы - лечебно-профилактические учреждения республики должны быть снабжены оборудованием, а сотрудники обладать соответствующими навыками.

Кроме того, сотрудники Единого фонда социального страхования высказали мнение о том, что целесообразным является также изменение самого порядка расчета пособия по больничному. На данный момент сумма исчисляется из размера средней заработной платы за три предшествующих месяца. Это значительно усложняет процесс оформления листов о нетрудоспособности.

Итогом рассмотренных сегодня вопросов станет техническое задание на разработку программы по внедрению электронных больничных листов. Заказчик, т.е. Минздрав, составит его в течение двух недель.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 18:01
  • DTV
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