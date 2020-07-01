Граждане ПМР меняют нейтральные номера на приднестровские. Зафиксировано 80 таких случаев, сообщил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.
«Причина очевидна. Это то, что они не могут использовать эти номера для международного движения, поскольку Кишинев блокирует их выезд на основе отсутствия молдавского водительского удостоверения. Пришлось мне зачитать несколько выдержек из наших договорённостей, где ни слова не сказано о молдавском документе. Зато сказано, что есть документы Приднестровья. Есть факт постоянного проживания на территории Приднестровья», - отметил Игнатьев.
Приднестровье предлагает разрешить эту проблему через проект нейтральных водительских удостоверений. Кишинев этот проект игнорирует. Тирасполь также предлагает допустить к участию в международном движении грузовики и пассажирские автобусы приднестровских компаний. Кишинёв в свою очередь ограничивается обещаниями, пишет novostipmr.com.
30 июля в онлайн-формате состоялась первая за полгода встреча политпредставителей ПМР и РМ Виталия Игнатьева и Кристина Лесник. Стороны обсудили актуальные вопросы переговорной повестки, в том числе и проблему нейтральных номеров. Приднестровская сторона отметила, что отсутствие решения по водительским удостоверениям не позволяет участвовать в международном дорожном движении всем заинтересованным автовладельцам Приднестровья. novostipmr.com