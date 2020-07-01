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ЕС сократил список стран для открытия границ

ЕС сократил список стран для открытия границ

Евросоюз пересмотрел список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы, не добавив в него новые страны, а наоборот, сократив его с 12 до 11.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе, передает tass.ru

"После обзора в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот перечень будет по-прежнему регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - отмечается в нем.

В документе говорится, что ЕС рекомендует странам сообщества с 31 июля постепенно открывать границы для граждан Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии, Уругвая. Таким образом, ЕС убрал из списка Алжир.

Кроме того, в отношении Китая сформулировано условие взаимности, то есть ЕС готов открыть свои границы для китайских граждан, если Пекин сделает это для европейцев.

Совет напоминает, что критерии для определения третьих стран, в отношении которых должны быть отменены нынешние ограничения на поездки, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры по борьбе с распространением коронавируса, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран плюс Китай. В отношении последнего было сформулировано условие взаимности, однако Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза. Спустя две недели, в середине июля, Совет ЕС сократил список до 12 стран, исключив из него Сербию и Черногорию.

Документ носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из "белого списка", но не должны открывать границы для не включенных в него стран.

Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня.

tass.ru
  • Сегодня, 06:40
  • DTV
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