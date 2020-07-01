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В Протягайловке спасли олененка, упавшего в колодец

В Протягайловке спасли олененка, упавшего в колодец

Инцидент произошел 30 июля. В селе Протягайловка олененок упал в колодец, расположенный на краю поля.

Прохожий услышал отчаянные крики олененка и не остался равнодушным, передает tsv.md

Мужчине удалось схватить олененка за копыта и вытащить наружу.

Олененок был спасен.

tsv.md
  • Сегодня, 06:47
  • DTV
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