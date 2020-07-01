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В Протягайловке спасли олененка, упавшего в колодец
Инцидент произошел 30 июля. В селе Протягайловка олененок упал в колодец, расположенный на краю поля.
Прохожий услышал отчаянные крики олененка и не остался равнодушным, передает tsv.md
Мужчине удалось схватить олененка за копыта и вытащить наружу.
Олененок был спасен.
tsv.md
- Сегодня, 06:47
- DTV
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