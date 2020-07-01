Заседание «Постоянного совещания…» по молдо-приднестровскому урегулированию может состояться в сентябре, сообщил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
На проведении встречи настаивает Приднестровье. Тирасполь надеется, что такая встреча сдвинет с мертвой точки решение гуманитарных проблем в интересах граждан. Кишинев, напомним, уклоняется от исполнения взятых на себя обязательств в рамках пакета соглашений «Берлин +», передает novostipmr.com.
«Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» функционирует с 2002 года. Его участниками являются Приднестровье и Молдова – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели. novostipmr.com