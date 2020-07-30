Ученые назвали грозящую людям опасность, которую посчитали более страшной, чем коронавирус, туберкулез, СПИД и другие заболевания.
Исследование опубликовано на сайте организации AQLI, регулярно составляющей Индекс качества воздуха, передает mk.ru
В материалах отмечается, что загрязненный воздух в среднем снижается ожидаемую продолжительность жизни на два года. Причем есть страны, где этот показатель существенно выше. Так исследователи приводят данные о том, что из-за вредных выбросов в Индии и Бангладеш продолжительность жизни в среднем сокращается почти на 10 лет.
За последние 20 лет уровень загрязнения воздуха в таких странах, как Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан увеличился на 44%. Порядка 89% жителей стран Юго-Восточной Азии живут в районах, где уровень загрязнения воздуха превышает значения, допустимые ВОЗ.
В то же время благодаря жесткой политике по выбросам такие страны, как США, страны Европы, Япония и Китай добились улучшения показаний по чистоте воздуха.