К такому решению пришли представители Оперативного штаба после анализа эпидситуации в сопредельных государствах. Цифры заражённых за последние дни в Молдове и Украине говорят – COVID-пандемия не отступает.
С 1 августа возобновляются регулярные международные автомобильные перевозки пассажиров. В связи с опасностью импорта коронавируса на территорию ПМР в регламент о выезде граждан внесены изменения, передает пресс-центр МВД ПМР
Ранее говорилось о том, что жители Приднестровья смогут выезжать на 12 часов на рейсовом транспорте в другую республику без согласования с Оперштабом. Достаточно было бы иметь на руках билет, выданный оператором автомобильных перевозок (ОАО «Автостанции Приднестровья). Такое правило отменяется!
Теперь в любом случае перед тем, как пересечь границу (будь то выезд до 12 часов или на более длительное время), человек должен заблаговременно обратиться за разрешением в территориальный кризисный центр. В заявке должна быть аргументирована цель поездки. Если причина выезда не достаточно весома, Оперштаб оставляет за собой право отказать гражданину в пересечении границы.
На каждом КПП всех пассажиров транспортных средств, в том числе осуществляющих международные рейсы, будут проверять по базе данных на наличие разрешения Оперштаба на выезд. В случае его отсутствия человеку придётся вернуться домой.
Это правило не распространяется на людей, имеющих на руках билеты (авиабилеты) для следования в дату (накануне даты) выезда (вылета) в транспортно-пересадочные узлы (аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы и т.п.) сопредельных государств с целью дальнейшего транзитного выезда (вылета) в страны дальнего зарубежья. mvdpmr.org