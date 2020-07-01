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Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба!

Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба!

К такому решению пришли представители Оперативного штаба после анализа эпидситуации в сопредельных государствах. Цифры заражённых за последние дни в Молдове и Украине говорят – COVID-пандемия не отступает.

С 1 августа возобновляются регулярные международные автомобильные перевозки пассажиров. В связи с опасностью импорта коронавируса на территорию ПМР в регламент о выезде граждан внесены изменения, передает пресс-центр МВД ПМР

Ранее говорилось о том, что жители Приднестровья смогут выезжать на 12 часов на рейсовом транспорте в другую республику без согласования с Оперштабом. Достаточно было бы иметь на руках билет, выданный оператором автомобильных перевозок (ОАО «Автостанции Приднестровья). Такое правило отменяется!

Теперь в любом случае перед тем, как пересечь границу (будь то выезд до 12 часов или на более длительное время), человек должен заблаговременно обратиться за разрешением в территориальный кризисный центр. В заявке должна быть аргументирована цель поездки. Если причина выезда не достаточно весома, Оперштаб оставляет за собой право отказать гражданину в пересечении границы.

На каждом КПП всех пассажиров транспортных средств, в том числе осуществляющих международные рейсы, будут проверять по базе данных на наличие разрешения Оперштаба на выезд. В случае его отсутствия человеку придётся вернуться домой.

Это правило не распространяется на людей, имеющих на руках билеты (авиабилеты) для следования в дату (накануне даты) выезда (вылета) в транспортно-пересадочные узлы (аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы и т.п.) сопредельных государств с целью дальнейшего транзитного выезда (вылета) в страны дальнего зарубежья.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:45
  • DTV
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