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СМИ: Кортеж Зеленского регулярно нарушает ПДД

СМИ: Кортеж Зеленского регулярно нарушает ПДД

Кортеж президента Владимира Зеленского регулярно нарушает правила дорожного движения. Об этом говорится в расследовании журналистов «Схем».

В кортеже президента около шести машин, и они неоднократно нарушали ПДД: значительно превышали допустимую скорость, пересекали двойную сплошную и осуществляли поворот в запрещенных местах, создавая опасные ситуации для других участников движения. При чем, делали это, когда президент ехал домой или же по частным делам, передает unian.net

10 июня съемочная группа «Схем» заметила кортеж на Новообуховской трассе в Киевской области. С помощью радара журналисты зафиксировали скорость, с которой президент ехал домой – прибор показал 148 километров в час. Хотя допустимая скорость на этом участке – 90 километров в час. При этом первая машина ехала с проблесковыми маячками.

СМИ: Кортеж Зеленского регулярно нарушает ПДД

17 июня съемочная группа снова заметила кортеж, который двигался в направлении тогдашнего загородного имения президента. И снова первая машина использовала проблесковые маячки, а сам кортеж превысил разрешенную скорость на 50 километров в час.

СМИ: Кортеж Зеленского регулярно нарушает ПДД

И на следующий день, 18 июня, кортеж Зеленского опять «разгонял» авто с помощью «мигалок» – и превысил разрешенный скоростной режим. Машины президентского кортежа имеют номерные знаки прикрытия – то есть их нет в базе МВД. Это означает, что штрафы за нарушение скоростного режима не получает ни сам президент, ни его Офис президента, ни Государственное управление делами.

6 июля «Схемы» зафиксировали кортеж Зеленского, который ехал в направлении Бессарабки. Впоследствии журналисты заметили, как он с нарушением правил повернул к торговому центру «Арена» по ряду, по которому можно ехать только прямо, «подрезая» других участников дорожного движения. И заехал на паркинг. При этом другие машины из кортежа президента с нарушением правил ждали на дороге – перекрывая полосу общественного транспорта. Позже «Схемы» заметили, что кортеж президента уже выехал из торгового центра, пересекая двойную сплошную линию – причем последнее авто охраны еще не успело завершить поворот.

СМИ: Кортеж Зеленского регулярно нарушает ПДД

13 июля журналисты зафиксировали кортеж президента, который ехал в сторону государственных дач со скоростью 120 километров в час, хотя допустимая скорость на этом участке трассы 80 километров в час.

СМИ: Кортеж Зеленского регулярно нарушает ПДД

Также в поле зрения журналистов «Схем» попали автомобили главы Офиса президента Андрея Ермака, первого помощника президента Сергея Шефира и заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, которые также нарушали правила дорожного движения.


unian.net
  • Сегодня, 16:54
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