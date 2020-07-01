Уголовный кодекс ПМР дополнился статьёй 109-2, которая предусматривает несение ответственности за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Президент ПМР Вадим Красносельский подписал соответствующий закон, принятый Верховным Советом 15 июля.
В нормативном акте говорится, что за побуждение к суициду с помощью распространения информации правонарушителям грозит лишение свободы от 3 до 5 лет. Они также лишаются права занимать определённые должности и заниматься определённой работой на три года, передает novostipmr.com.
Подстрекательство же к самоубийству в СМИ или интернете карается лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 (пяти) лет.
Отметим, что человек, прекративший соответствующую преступную деятельность и решивший сотрудничать с правоохранительными органами, освобождается от уголовной ответственности. Это происходит в том случае, если в его действиях не содержится иного состава преступления. novostipmr.com