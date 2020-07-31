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В Молдове подешевеет электроэнергия

В Молдове подешевеет электроэнергия

Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике в РМ сегодня рассмотрел и одобрил снижение регулируемых тарифов и цен на электроэнергию.

По данным ведомства, снижение тарифов для конечных потребителей стало возможным благодаря следующим факторам: снижению средней цены покупки электроэнергии у центрального поставщика электроэнергии со 163 бана/кВт/ч до 146 бана/кВт/ч, или на 10%; снижение тарифа на электроэнергию на 7%; положительные тарифные отклонения, накопленные до 1 июля 2020 года и эволюция среднегодового курса национальной валюты по отношению к доллару США на 2020 год по сравнению со среднегодовым курсом национальной валюты в 17,58 лея/доллар, включенным в действующие тарифы/цены (+1,8%), передает moldpres.md

Таким образом, конечные потребители, обслуживаемые Premier Energy S.R.L., будут платить 1,68 лея за киловатт-час, что на 21 бана/кВт/ч (-11,1%) меньше действующего тарифа.

Потребители, обслуживаемые S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, заплатят 2,14 лея/кВт/ч, что на 8,5 лея/кВт/ч, или на 3,8%, меньше нынешнего тарифа.

Были также утверждены цены на электроэнергию, поставляемые другим категориям конечных потребителей. Таким образом, Î.C.S "Premier Energy" S.R.L. устанавливают тариф 1,32 лея/кВт/ч для конечных потребителей, подключенных к электрическим сетям среднего напряжения (6-10 кВ), на 21,2 бана/кВт/ч, или на 13,8%, ниже действующего тарифа, и 1,17 лея/кВт/ч для конечных потребителей, подключенных к высоковольтным распределительным электросетям (35-110 кВ), на 20,6 лея/кВт/ч, или на 14,9%, меньше нынешнего тарифа.

Потребители S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, чьи пользовательские установки подключены к средним распределительным сетям напряжения, будут платить 1,57 лея/кВт/ч, на 6,4 бана/кВт/ч, или на 3,9%, меньше действующих тарифов.

Новые регулируемые цены и тарифы на услуги по снабжению и распределению электроэнергии вступят в силу с даты публикации в Monitorul Oficial.

moldpres.md
  • Сегодня, 16:59
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