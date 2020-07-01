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В Бендерах состоялось собрание членов Общественного совета в новом составе

В Бендерах состоялось собрание членов Общественного совета в новом составе

Замглавы по соцвопросам Светлана Познанская представила 5 кандидатов, определенных главой госадминистрации.

Присутствующих ознакомили с процедурой формирования оставшихся двух третей членов Общественного совета. В настоящее время госадминистрацией ведется прием документов на кандидатов, выдвинутых Общественными объединениями и некоммерческими организациями города. По словам начальника Управления по общественным связям и молодежной политике Викторией Каушнян, заявки имеются, однако полные пакеты документов не предоставлены, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Решено было определить на сбор информации о потенциальных членах совета 10-дневний срок. По истечении данного времени Общественный совет снова соберется в госадминистрации для процедуры отбора кандидатур и голосования.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 17:03
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