Замглавы по соцвопросам Светлана Познанская представила 5 кандидатов, определенных главой госадминистрации.
Присутствующих ознакомили с процедурой формирования оставшихся двух третей членов Общественного совета. В настоящее время госадминистрацией ведется прием документов на кандидатов, выдвинутых Общественными объединениями и некоммерческими организациями города. По словам начальника Управления по общественным связям и молодежной политике Викторией Каушнян, заявки имеются, однако полные пакеты документов не предоставлены, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Решено было определить на сбор информации о потенциальных членах совета 10-дневний срок. По истечении данного времени Общественный совет снова соберется в госадминистрации для процедуры отбора кандидатур и голосования. bendery-ga.org