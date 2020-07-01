Единый день голосования в Приднестровье состоится 29 ноября 2020 года. В этом году избирательная кампания пройдет по новым правилам. Изменения внесены Верховным Советом в Избирательный кодекс. Свои нововведения, которые облегчат процессы выдвижения кандидатов в депутаты всех уровней, представила и Центральная избирательная комиссия.
Необходимость внесения изменений в Избирательный кодекс прокомментировал глава парламентской комиссии по регламенту и депутатской этике, зампредседателя комитета по законодательству Григорий Дьяченко, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Центральная избирательная комиссия и Верховный Совет ПМР начали работу над совершенствованием избирательного законодательства сразу после выборов. Она проводилась на основании тех вопросов и моментов, которые возникали в период избирательной кампании 2015 года. К тому же, подкорректировать некоторые нюансы нужно было в связи с тем, что уменьшилось количество депутатов в районные, сельские и в Верховный Совет ПМР. Можно сказать, что Верховный Совет и Центризбирком все 5 лет проводил системную работу по совершенствованию избирательного процесса», - пояснил глава Комиссии по регламенту Григорий Дьяченко.
С 2017 года в Избирательный кодекс были внесены ряд изменений. Например, о порядке использования изображения гражданина в агитационных материалах, недопустимых способах ведения агитации и о том, что полномочия наблюдателя на избирательных участках может выполнять только гражданин ПМР. Также теперь один из членов Территориальной избирательной комиссии района, который будет организовывать выборы в Совет и координировать работу нижестоящих избирательных комиссий, может быть привлечён к оплачиваемой работе на срок за 14 дней до начала избирательной кампании и 14 дней после дня выборов.
Еще из основных нововведений:
- изменен количественный состав Верховного Совета. Выборы депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва будут осуществляться по 33 одномандатным избирательным округам;
- повторные и дополнительные выборы нельзя проводить за один год до истечения срока полномочий выборного органа или выборного должностного лица (раньше этот срок был 6 месяцев). Это требование не распространяется на выборы Президента ПМР.
- сборщик подписей при внесении в подписной лист адреса прописки (регистрации) избирателя может не указывать наименования ПМР, а также может не указывать наименование района, за исключением сел, поселков, имеющих название, одинаковое с расположенными в другом районе селом, поселком.
- введена норма, позволяющая в течение 5-летнего периода, на который образованы избирательные участки, уточнять перечень и границы избирательных участков, а также определены случаи, когда это необходимо:
а) если численность избирателей на участке не соответствует требованиям, предусмотренным ИК;
б) если пересекаются границы избирательных округов и избирательных участков;
в) внесены изменения в схему избирательных округов либо утверждена новая схема избирательных округов;
и когда это возможно:
а) изменение границ, преобразование, упразднение административно-территориальных единиц;
б) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости замены помещений для голосования.
Центральная избирательная комиссия Приднестровья, чтобы облегчить процесс выдвижения, разработала единые формы документов для кандидатов в депутаты и на выборную должность. Формы будут размещены на официальном сайте ЦИКа ПМР в разделе «Кандидатам».
Приднестровцам, которые решат выдвигаться, необходимо будет скачать документы и заполнить. При этом нужно ориентироваться на положения Избирательного кодекса и подробную Инструкцию о порядке приема и проверки документов кандидатов в депутаты Верховного Совета ПМР, в народные депутаты местных Советов народных депутатов и на должность председателя Совета-главы администрации села, поселка. Кстати, инструкцию одобрил Научно-консультативный совет при ЦИКе, в том числе российские эксперты. В документе - подробное руководство о том, как документы от кандидатов будут принимать, и как должна действовать избирательная комиссия, если в документах кандидатов найдут неточности или ошибки.
«Для кандидатов в сельские, поселковые Советы народных депутатов не нужно предоставлять сведения об имуществе, соответственно, комиссиям не нужно их проверять. Для всех остальных кандидатов и для кандидатов на должность председателя Совета-главы администрации села, посёлка эта необходимость сохраняется», - отметила глава Центризбиркома ПМР Елена Городецкая.
Еще одно нововведение - цифровизация отдельных этапов избирательного процесса. Теперь для проверки достоверности сведений и документов, представленных кандидатом для выдвижения и регистрации, территориальные и окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва, будут направлять представления в уполномоченные органы в формате электронного документа и таким же образом получать ответ. Достаточно будет ввести персональные данные кандидата, подписать электронной цифровой подписью запрос и отправить его в министерство и ведомство. В предыдущие избирательные кампании на каждого кандидата оформлялось до десяти запросов. По каждому кандидату члены избиркомов дважды обращались во все ведомства. Дважды приходилось туда ходить: отнести запрос и забрать ответ.
В ЦИКе отметили: по состоянию на 1 июля численность избирателей, зарегистрированных на территории республики, 411 242 человека. Предвыборная кампания начнется 3 сентября. В связи с ситуацией по коронавирусу, до 31 августа члены ТИКов и ОИКов, уполномоченные на прием документов от кандидатов, будут протестированы на наличие COVID-19. При приеме документов от кандидатов избирательные комиссии будут использовать необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфекторы. vspmr.org