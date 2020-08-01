Президент ПМР подписал закон о внесении дополнений в Жилищный кодекс, определяющих границу ответственности
Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон о внесении дополнений в Жилищный кодекс, согласно которым определяются ответственные лица за ремонт коммунальных сетей, пролегающих за периметром дома.
Теперь граница раздела ответственности будет проходить либо по счётчику, либо по границе дома. Правительству поручено в течение 30 дней разработать упрощённый механизм по передаче коммуникаций на баланс энергоснабжающих предприятий, передает novostipmr.com.
В свою очередь, представителям кооперативных домов или управляющих компаний необходимо будет подавать заявление, чтобы сети, проходящие за периметром дома, перешли на баланс энергоснабжающих предприятий.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. novostipmr.com