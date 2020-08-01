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В Приднестровье – День памяти и скорби по погибшим и умершим защитникам Приднестровской Молдавской Республики

В Приднестровье – День памяти и скорби по погибшим и умершим защитникам Приднестровской Молдавской Республики

В 1994 году руководством ПМР было принято решение объявить 1 августа Днем памяти и скорби по погибшим и умершим защитникам Приднестровской Молдавской Республики. С наступлением августа 1992-го вооруженный конфликт, развязанный Молдовой на территории Приднестровья, ушел в прошлое, но навсегда остался в памяти приднестровцев. Ежегодно 1 августа они несут цветы к памятникам и могилам защитников ПМР. Традиционно массовые мероприятия в нынешнем году из-за карантинных ограничений провели с минимальным количеством участников. При этом никто не ограничен в возможности прийти сегодня в частном порядке к местам захоронения защитников. В ходе официальной церемонии от имени всего народа Приднестровья цветы к Вечному огню, каменным плитам могил и подножиям памятников опустил Президент ПМР Вадим Красносельский, передает пресс-служба главы государства.

Глава приднестровского государства выразил соболезнование родным и близким погибших и умерших защитников и мирных жителей, ставших жертвами молдавского национализма и вооруженной агрессии. Вадим Красносельский отметил, что время не лечит ран и не притупляет боль потерь, как не может оно стереть из памяти события 92-го года. «Кому-то, возможно, удобно и выгодно забыть, как в мирные приднестровские города пришли вооруженные националисты, как расстреливали ни в чем не повинных людей, как пытались отнять свободу, язык, родину. Мы – приднестровцы – не забудем», – подчеркнул Президент ПМР. Он напомнил о сотнях оборванных жизней и полутора тысячах раненых, о разрушенных городах и уничтоженных предприятиях. Вадим Красносельский говорил о том, что задача ныне живущих приднестровцев и будущих поколений жителей республики – сохранить независимость Приднестровья, ради которой были отданы жизни героев, и сделать все возможное для дальнейшего развития и процветания республики. Не остался без внимания Президента ПМР вклад миротворцев в дело сохранения мира на приднестровской земле.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
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