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В Глодянском районе обнаружен контейнер с 20 кг ртути
Категория:
Новости дня
31 июля правоохранительные органы обнаружили контейнер с четырьмя металлическими трубками, содержащими около 20 килограммов ртути, привезенной из Украины.
Сообщается, что контейнер был замаскирован в лесной полосе возле сельскохозяйственных угодий села Фундурий Ной, района Глодень.
После обнаружения токсичных веществ сотрудники СИБ запросили вмешательство специалистов из Управления радиационной безопасности, чтобы они осмотрели близлежащую зону, передает
point.md
.
Сотрудники СИБ проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, которым принадлежит контейнер или его получателя.
Им грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц или тюремное заключение сроком до 3 лет.
Ртуть входит в десятку самых токсичных для человека веществ по версии Всемирной организации здравоохранения.
point.md
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