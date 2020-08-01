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В Глодянском районе обнаружен контейнер с 20 кг ртути

В Глодянском районе обнаружен контейнер с 20 кг ртути

31 июля правоохранительные органы обнаружили контейнер с четырьмя металлическими трубками, содержащими около 20 килограммов ртути, привезенной из Украины.

Сообщается, что контейнер был замаскирован в лесной полосе возле сельскохозяйственных угодий села Фундурий Ной, района Глодень.

После обнаружения токсичных веществ сотрудники СИБ запросили вмешательство специалистов из Управления радиационной безопасности, чтобы они осмотрели близлежащую зону, передает point.md.

Сотрудники СИБ проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, которым принадлежит контейнер или его получателя.

Им грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц или тюремное заключение сроком до 3 лет.

Ртуть входит в десятку самых токсичных для человека веществ по версии Всемирной организации здравоохранения.

В Глодянском районе обнаружен контейнер с 20 кг ртути

В Глодянском районе обнаружен контейнер с 20 кг ртути

В Глодянском районе обнаружен контейнер с 20 кг ртути

В Глодянском районе обнаружен контейнер с 20 кг ртути

В Глодянском районе обнаружен контейнер с 20 кг ртути
point.md
  • Сегодня, 09:25
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