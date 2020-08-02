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Отели Турции решили не закрываться при выявлении клиентов с COVID-19

Отели Турции решили не закрываться при выявлении клиентов с COVID-19

Турецкие отели продолжат работу, даже если среди гостей выявят больных коронавирусом. Об этом «РИА Новости» рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в воскресенье, 2 августа.

По его словам, весь персонал турецких отелей знает, как действовать при выявлении зараженных постояльцев. Закрывать учреждение не будут, однако в каждой гостинице оборудованы специальные изоляционные комнаты, а информация о постояльце будет отправлена в минздрав страны, передает iz.ru

После выявления инфицированных гостей сотрудники отеля будут действовать по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации учреждений. Инструкции были направлены министерством культуры и туризма страны.

Ранее сообщалось, что Сурури Чорабатыр пообещал, что цены на отели в стране после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года.

По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900–1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по данным Worldometer, зафиксировано 231 869 случаев, выздоровели более 215 тыс. человек, скончались 5710.

1 августа первый после возобновления авиасообщения регулярный рейс из России приземлился в Стамбуле. Это борт авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы.

Международные перелеты прекратились в конце марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Россияне уже могут улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 10 августа к этим направлениям прибавятся три турецких курорта — Анталья, Бодрум и Даламан. Кроме того, с 15 августа возобновится сообщение со Швейцарией.

По данным источников в отрасли, обсуждается возможность открытия авиасообщения между Россией и другими странами с 11 августа, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

iz.ru
  • Сегодня, 17:13
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