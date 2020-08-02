В Кицканах по улице Молодёжной произошло ДТП. Автомобиль «Жигули» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В аварии пострадали двое: водитель и пассажир. На скорой их доставили в больницу, передает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД.
Как выяснили госавтоинспекторы, автомобилем управляла девушка 2000 года рождения, при этом водительского удостоверения она никогда не получала. Право управления ей передала подруга, сама села на пассажирское сиденье. По предварительной информации, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.