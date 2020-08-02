Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало считает, что президент страны Александр Лукашенко сам провоцирует "майдан", оппозиция никогда не призывала людей к этому.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу, передает ria.ru
"На самом деле, нужно понимать о том, что "майдан" провоцирует он (Лукашенко - ред.). Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит. Лукашенко этой возможности людей лишает", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.
Источник в окружении Цепкало 24 июля сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, политик выехал вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало позже подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и находится в Москве. Он рассказал РИА Новости, что пока не собирается возвращаться в Белоруссию, опасаясь ареста. В воскресенье, 2 августа, Цепкало прибыл на Украину.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.