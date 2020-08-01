Богдана Вистерничану из Молдовы своим голосом покорила зрителей «Славянского базара» в Витебске. В этом году школьница стала призером детского конкурса фестиваля
Перед каждым выступлением Богдана распевается под чутким присмотром. Ирина Александровна не только учитель, но и верный друг. Она помогла Богдане подготовиться к пока самому большому конкурсу в ее жизни – «Славянскому базару», передает mir24.tv
«Девочка с необыкновенным глубоким тембром. Ей очень удаются западные эстрадные произведения. Мы ее все называем в коллективе «фирмачка». У нее фирменный голос, фирменный звук. Она еще маленькая, ей только 12 лет, но чувствует по-взрослому. Я вижу в ней большую перспективу», – сказала художественный руководитель образцового театра эстрады «Менестрели» Ирина Морарь.
Именно преподаватель заметила особенность: девочка хорошо чувствует этнонаправление. Поэтому для конкурса выбрали произведение молдавского композитора Ливиу Штирбу. Проникновенное исполнение фольклорной песни со сложными мотивами принесло Богдане третье место.
«Диплом и награду решила принести сюда, в мой дом музыки. Здесь я могу похвалиться тем, что сделала. Надеюсь, здесь появятся и другие мои награды», – отметила призер детского конкурса на «Славянском базаре – 2020» Богдана Вистерничану.
Богдана прошла национальный отбор с третьей попытки. Но в марте началась пандемия. Готовиться к конкурсу было сложно – брала уроки по скайпу, хотя понимала, что этого для подготовки к конкурсу недостаточно.
«Я не ожидала никакого призового места, потому что я самокритична. Но мне все понравилось, я выдала все, что смогла в тот момент. Когда я вышла на сцену, я почувствовала эйфорию. Я поняла, что хочу повторить такой опыт еще раз. Я даже хотела подойти к режиссерам и спросить, а можно я еще раз выступлю?» – признается Богдана.
Со «Славянского базара» Богдана увезла не только ценный приз, но и опыт. Она мечтает вернуться на сцену в Витебске, но уже в категории для взрослых.