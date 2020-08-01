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Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России

Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России

Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

"И такие планы тоже есть, но пока на начальном этапе", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по 6G. Министр добавил, что сначала надо развивать сеть 5G, а по сетям шестого поколения речь идет о научно-исследовательских работах. "Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний - производителей "железа" и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами", - сказал он.

Российским компаниям нужно от года до трех лет для создания отечественных решений для сетей 5G, добавил министр. "А по 5G имеется полное понимание, мы ждем от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты. С момента принятия решения и отмашки нужно от года до трех лет в зависимости от тех компонентов, которые предусмотрены в данном стандарте", - пояснил Мантуров.

Россия должна начать развивать сети 6G уже сейчас, не дожидаясь внедрения 5G, заявлял в сентябре прошлого года замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов. Это необходимо, чтобы не отставать от остальных стран, которые уже начали исследования в этой области, говорил он.

Внедрение сетей пятого поколения сопровождается рядом сложностей, в частности тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4-3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами, передает tass.ru.

Предполагается, что связь шестого поколения придет на замену 5G. Пока что производители готовят различные прототипы оборудования, которое могло бы работать на таких сетях.

tass.ru
  • Сегодня, 06:32
  • DTV
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