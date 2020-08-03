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Обвиненный в коррупции глава FIFA продолжит работу на своем посту

Обвиненный в коррупции глава FIFA продолжит работу на своем посту

Президент FIFA Джанни Инфантино продолжит занимать свой пост, несмотря на проводимое против него разбирательство в Швейцарии по поводу неофициальных встреч главы федерации с генеральным прокурором конфедерации Михаэлем Лаубером.

«Президент Международной федерации футбола (FIFA) продолжит полностью осуществлять свои функции в FIFA и выполнять свои обязанности, он продолжит сотрудничать с властями в Швейцарии и в мире», — сообщает Associated Press со ссылкой на заявление организации, передает iz.ru

В организации полагают, что «не было и нет абсолютно никакой причины возбуждать какое-либо расследование, поскольку ничего криминального не произошло и нет ничего такого, что позволило бы предположить наличие криминальных нарушений».

Встречи Инфантино с Лаубером «не были незаконными», настаивают в FIFA. Они никогда не были секретными и проводились «в общественных местах, таких как гостиницы и рестораны». В то время прокуратура Швейцарии вела более 20 уголовных дел, связанных с федерацией, и была в этой процедуре пострадавшей стороной. Поэтому в организации полагают логичными встречи Инфантино и Лубера. Цель таких встреч «всегда состояла в том, чтобы предложить полную поддержку со стороны FIFA в расследованиях».

По мнению федерации, швейцарский спецпрокурор Стефан Келлер, возбудивший уголовное расследование в отношении Инфантино, «не представил серьезных элементов или законного основания для открытия какого-либо расследования». Кроме того, в организации категорически отрицают, что глава FIFA «мог попытаться оказать какое-либо ненадлежащее влияние на федерального прокурора Швейцарии».

30 июля швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии. Ранее, в 2017 году, прокуратура заинтересовалась рядом высокопоставленных чиновников FIFA в рамках расследования 25 эпизодов коррупции. В списке фигурантов расследований значились экс-президент FIFA Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь ассоциации Жером Вальке, руководитель организационного комитета чемпионата мира в Германии 2006 года Франц Беккенбауэр. Нынешний президент федерации Джанни Инфантино к нему отношения не имел.
iz.ru
  • Сегодня, 06:36
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