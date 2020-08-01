К Уполномоченному по правам человека в ПМР поступила информация из социальных сетей о якобы имевших место случаях жестокого обращения с детьми в коррекционной школе-интернате села Глиное.
Пользователи соцсетей обсуждают видео, в котором выпускник школы-интерната по имени Сергей рассказывает, что «воспитатели бьют детей, заламывают им руки, топят в тазике с водой и что школа-интернат больше похожа на лагерь пыток».
После того как видео попало в сеть, на него сразу отреагировала глава Минсоцзащиты. В школу-интернат с проверкой отправили сотрудников аппарата омбудсмена. Результаты проверки направлены в компетентные органы, передает novostipmr.com.
«Мы направим документы в МВД. Они дадут правовую оценку. Вымысел ли это молодого человека или такая ситуация в данном учебном заведении действительно существует? На основании тех материалов, что у нас есть, рано делать выводы», - прокомментировал ситуацию Уполномоченный по правам человека в ПМР Вячеслав Косинский.
По словам омбудсмена, молодой человек, сообщивший о нарушениях, якобы имевших место в интернате, ранее сам неоднократно обворовывал семьи, которые брали его к себе, и убегал из дома. novostipmr.com