На сайте Picodi.com были опубликованы данные о стоимости бензина в первой половине года. В подавляющем большинстве стран Европы и СНГ цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году. Самое большое падение цен было зафиксировано в Азербайджане (−28 %), Украине (−15,4 %) и Румынии (−14 %).
В странах Южного Кавказа топливо упало в цене в 2020 году: Армения — −10,1 %, Грузия — −2,4 % и, как уже упоминалось, Азербайджан — −28 %. Иначе выглядит ситуация в государствах Средней Азии: в Узбекистане и Кыргызстане произошло снижение цены, а в Казахстане и Таджикистане увеличение на 1 % и 4,5 % соответственно. В Молдове же снижение стоимости вдвое меньше, чем в Румынии, — −7,4 %.
В России стоимость бензина выросла на 0,8 %. Но самое большое подорожание отмечено в Беларуси — +12,4 % от прошлого года.
Индекс бензина 2020: кто заправляет полный бак?
Среди стран Европы и СНГ самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в Казахстане — 0,42 $. Несмотря на это, средняя зарплата в Казахстане окупает 923 литра топлива. В то время как в Швеции литр бензина стоит 1,46 $, а на среднестатистическую зарплату можно позволить себе 1949 литров. Тем не менее в Средней Азии именно Казахстан лидирует по этому показателю: Узбекистан — 330 литров на зарплату, Кыргызстан — 329 л, Таджикистан — 151 л и последнее 26 место рейтинга.
В странах Южного Кавказа по стоимости топлива и его количеству в средней заработной плате лидирует Азербайджан, улучшив свои показатели на 76 % по сравнению с 2019 годом: 0,64 $/литр и 623 литра/зп. В Армении на 20 % выросло количество бензина, которое можно купить на местную среднюю оплату труда, но этот показатель всё ещё ниже, чем в Грузии: 403 и 434 литра соответственно.
В России хоть и выросла стоимость топлива, количество бензина, которое можно приобрести на среднюю оплату труда, тоже увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило 919 литров (887 литров в 2019 г.).
В Молдове и Румынии в 2020 году количество топлива на среднюю заработную плату увеличилось на 18 % и 20 % соответственно. Несмотря на то, что в Молдове бензин стоит дешевле, чем в Румынии, по объёму топлива к оплате труда Румыния вновь обогнала соседку: 352 литра против 673.
В мировом рейтинге лидирующие позиции занимают страны Персидского залива. В Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте на среднюю зарплату можно купить от 5112 до 8210 литров бензина. Однако стоит отметить, что кувейтцы могут себе позволить на 139 литров меньше, чем в прошлом году. В свою очередь, аравийцы и катарцы в 2020 году могут приобрести на 4933 и 1602 литра больше соответственно.
Самую печальную ситуацию мы зафиксировали на Кубе, где средняя оплата труда равна 28 литрам бензина (увеличение на 2 литра). Несмотря на то, что Таджикистан и Замбия тоже находятся внизу рейтинга, жители этих стран могут приобрести в 7 раз больше топлива, чем кубинцы, т.е. 151 и 219 литров соответственно.
Но наличие нефти в стране не всегда гарантирует доступность нефтепродуктов для её жителей. В качестве примера можно привести Нигерию, где добывается больше всего нефти в Африке. Сочетание одной из самых низких цен на бензин в мире (0,34 $) и относительно невысокой средней зарплаты в 182 $ не позволяет нигерийцам рассчитывать на большое количество бензина, всего лишь 539 литров. Аналогичная ситуация и в богатой нефтью России. В стране, которая является второй по объёмам добываемой нефти в мире, как уже упоминалось, на среднюю зарплату можно приобрести 919 литров.
Любопытная ситуация сложилась в Венесуэле. Здесь были введены ограничения на покупку бензина в размере 120 литров в месяц на одного жителя по цене примерно 0,025 доллара за литр. Сверх этого лимита топливо можно купить уже по рыночной цене, т.е. 0,50 $/литр, и только на 200 заправочных станциях в стране. Из наших расчётов следует, что среднестатистическая зарплата в Венесуэле едва покрывает 148 литров бензина (120 литров дотационного бензина и 28 по полной стоимости). Это резкое понижение в сравнении с теоретическими 14 миллиардами литров в 2019 году.
Методология
В этом исследовании использовались данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах национальных статистических управлений или соответствующих министерств. Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2020 года в более чем 100 странах была взята с сайта globalpetrolprices.com и других местных источников. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за последние 90 дней.