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О платном ПЦР-тестировании

О платном ПЦР-тестировании

Механизм, связанный с проведением платного ПЦР-анализа, согласно Решению Оперативного штаба, запущен с первого августа. Теперь при въезде в Республику на пунктах пропуска людям, кроме заполнения эпидкарты, вручают памятку и разъясняют порядок прохождения платного тестирования. Это особенно важно тем, кто желает за свой счёт сдать анализ, чтобы скорее узнать свой «статус» и не находиться на самоизоляции.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, регламент также предоставляет гражданам возможность предъявить на пункте пропуска справку о прохождении ПЦР-теста в иностранных лабораториях. Внимание! Справка действительна в течение 72 часов с момента её выдачи. В случае отрицательного результата человека не обязывают соблюдать карантин.

За прошедшие два дня в лечебные учреждения ПМР уже обратились порядка 30 человек, которые хотят пройти ПЦР-тестирование и избежать домашней изоляции в течение 14 суток. Адреса и телефоны лечебных учреждений, где можно сдать анализ, указаны в памятке, которую выдают на границе. Действует предварительная запись!

На сегодняшний день в республике есть возможность проводить пока только 26 платных тестов ежедневно: по Тирасполю – шесть, по Бендерам – пять, по остальным районам республики – по три анализа. С учётом числа граждан, прибывающих в Приднестровье, есть вероятность, что спрос какое-то время будет превышать предложение. Увеличить число ПЦР-тестов, проводимых на платной основе, позволит открытие лаборатории в Рыбнице.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:45
  • DTV
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