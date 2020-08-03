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Польша выписала "Газпрому" максимальный штраф за "Северный поток — 2"

Польша выписала "Газпрому" максимальный штраф за "Северный поток — 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2".

"Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 миллионов евро", – приводится в сообщении объяснения председателя регулятора Томаша Хрустны, передает ria.ru

В UOKiK пояснили, что речь идет о расследовании финансирования строительства газопровода без согласия директора регулятора. В 2018 году UOKiK предъявил обвинения по этому поводу шести компаниям: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", — заявил регулятор.

В прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро Engie Energy, которая отказалась предоставить запрошенных документы. Тогда сообщалось, что это крупнейший штраф в истории регулятора.

ria.ru
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