Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2".
"Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 миллионов евро", – приводится в сообщении объяснения председателя регулятора Томаша Хрустны, передает ria.ru
В UOKiK пояснили, что речь идет о расследовании финансирования строительства газопровода без согласия директора регулятора. В 2018 году UOKiK предъявил обвинения по этому поводу шести компаниям: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", — заявил регулятор.
В прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро Engie Energy, которая отказалась предоставить запрошенных документы. Тогда сообщалось, что это крупнейший штраф в истории регулятора.