Расширился перечень документов Единого государственного фонда социального страхования (ЕГФСС), которые можно заказать на портале госуслуг. Среди них четыре справки: «Об уплате обязательных страховых взносов на пенсионное страхование», «О регистрации в базе данных ЕГФСС ПМР и отсутствии уплаты страховых взносов на пенсионное страхование», «О регистрации в базе данных ЕГФСС ПМР и уплате страховых взносов на пенсионное страхование», а также «Об отсутствии регистрации в базе данных ЕГФСС».
Кроме того, на Портале госуслуг теперь можно оформить и выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Перечисленные услуги ЕГФСС, как отметил директор ГУП «Центр информационных технологий» Николай Пекельняк, являются первоочередными, сообщает novostipmr.com.
«Согласно аналитике за несколько лет, которую получило Правительство, данные услуги пользуются наибольшей популярностью у граждан республики, поэтому их включили в перечень электронных услуг ЕГФСС. Через портал мы предоставляем возможность получения той или иной справки в электронном либо в привычном бумажном виде», - рассказал Николай Пекельняк.
Один из основных плюсов получения документов через Портал госуслуг – это мобильность. Чтобы заказать необходимую справку, нужно только зарегистрироваться в личном кабинете на Портале госуслуг, а также приобрести квалифицированную электронную подпись. Пока её можно получить только в «Агропромбанке».
«Люди, которые заняты на работе, которым сложно найти время, чтобы лично заказать справку, теперь смогут оформить заявление на получение необходимого документа в онлайн-режиме», - подчеркнул Николай Пекельняк.
Также он рассказал, что с сегодняшнего дня на Портале госуслуг стало доступным получение выписки из реестра индивидуальных предпринимателей. Кроме того, работа ведётся и над предоставлением других услуг. В ближайшее время на портале можно будет заказать регистрацию ИП в электронной форме, а также несколько услуг Министерства по социальной защите и труду ПМР. novostipmr.com