Коммуникации, находящиеся за периметром многоквартирного дома, будут переданы на баланс предприятий естественных монополий. Для этого необходимо подать заявление в адрес коммунальных предприятий. Упрощенный механизм по передаче коммуникаций разработает правительство. Такое дополнение в Жилищный кодекс, принятое Верховным Советом 15 июля, подписал Президент ПМР, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Вопрос разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности достаточно острый. Он стоял перед жителями домов и предприятиями естественных монополий очень давно. Были периоды, когда границы раздела передвигались при заключении договоров в сторону увеличения магистральных сетей для обслуживания многоквартирных домов. Граница раздела могла пролегать на расстоянии от 5 до 250 метров от дома», – ранее отмечал Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
По мнению депутатов Верховного Совета, жильцы многоквартирных домов не должны тратить деньги на обслуживание участков коммуникаций. Разработчиками корректировок Жилищного кодекса выступили депутаты комитета по государственной региональной политике. На законодательном уровне прописано, что граница раздела ответственности будет проходить либо по счетчику, либо по границе дома.
«До сих пор за обслуживание участков коммуникаций, которые проходят от здания до ближайшего люка, отвечали кооперативные дома. Складывалась ситуация, когда в случае аварии на этом отрезке коммуникаций, приходилось тратить жильцам дома огромные деньги. Отрезок поврежденных коммуникаций мог проходить под общегородской дорогой. Для его ремонта необходимо было разрыть дорогу, а затем засыпать обратно и заасфальтировать. Это всё большие деньги», – отметил на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента глава профильного комитета Антон Онуфриенко.
Раньше эти вопросы регулировались постановлением правительства. Сложности с реализацией механизма возникали из-за ряда технических причин. Теперь граница ответственности за ремонт коммунальных сетей прописана в законе. vspmr.org