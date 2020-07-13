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Маск назвал условие успешного будущего человечества

Маск назвал условие успешного будущего человечества

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал условие успешного будущего человечества.

По мнению предпринимателя, для этого космические путешествия должны стать обычным делом, передает iz.ru

«Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал он в Twitter.

Ранее Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап Neuralink. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот. Также при помощи этого изобретения пациенты с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.
iz.ru
  • Сегодня, 06:47
  • DTV
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