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В Европарламенте назвали выборы в Белоруссии борьбой прошлого и будущего

В Европарламенте назвали выборы в Белоруссии борьбой прошлого и будущего

На нынешних президентских выборах решается судьба Белоруссии, заявил спецдокладчик Европарламента по Белоруссии Пятрас Ауштравичюс.

Мы живем в историческое время. Мы видим, что борется прошлое и будущее Белоруссии. Что есть возможность повернуть дела совсем по-другому. Стать европейской страной с открытым обществом, с развивающейся экономикой, с нормальными отношениями с соседями. Проложить новый путь отношений с Европой. А не смотреть только на одну страну, которая все время или нефть продает дешевле, или на газ цену поднимает - смотря на интересы этой страны", - заявил Ауштравичюс в интервью белорусскому YouTube-проекту ZUBR канала "Страна для жизни", передает ria.ru

По его словам, эти исторические события "нас всех, демократов и в Литве, и в Европе вынуждают сказать свое слово и не быть равнодушными".

В этой связи спецдокладчик Европарламента призвал белорусскую оппозицию "не остановиться и идти до конца, бороться за каждый голос, чтобы он стал внесен в бюллетень в поддержку того кандидата, за которого он был подан".

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. На высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.

ria.ru
  • Сегодня, 06:49
  • DTV
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